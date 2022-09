Grupo Desportivo Mirandês aposta no atletismo

O Grupo Desportivo Mirandês (GDM) já tem uma secção de atletismo. O clube é o mais recente filiado da Associação de Atletismo de Bragança e pretende cativar os mais novos para a modalidade.

O projecto surge da vontade de a direcção ter uma oferta desportiva variada. “Quando assumimos a direcção do Grupo Desportivo Mirandês sempre quisemos tornar o clube eclético, ter mais modalidade para além do futebol. Há três anos que surgiu a ideia, no ano passado fizemos alguns contactos e agora avançamos com o projecto”, disse João Castro, presidente do GDM.

Para já são oito os atletas, todos seniores, que iniciam o projecto, mas o objectivo é potenciar a formação. “Já contactamos alguns atletas e aconselhamo-nos com algumas pessoas ligadas à modalidade, pois não somos entendidos neste desporto. Queremos estabelecer parcerias com as escolas para avançar com os atletas de formação”.

O Grupo Desportivo Mirandês tem agora duas modalidades que podem ser praticadas no clube, futebol e atletismo.

Foto de Associação de Atletismo de Bragança