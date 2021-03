Grupo Desportivo Mirandês de luto

Honorato Reixa era uma figura incontornável do emblema de Miranda do Douro, onde também assumiu, numa fase inicial do clube, funções de treinador.

O clube de imediato lamentou o seu desaparecimento. “Dos que partem ficam as saudades e as lembranças do que se passou, por isso eles nunca desaparecem totalmente. Honorato obrigado por tudo, domingo no lugar do costume. Forte abraço e até sempre. 1,2,3 Mirandês”, lê-se na página do Mirandês no Facebook.

À família, aos amigos e ao Grupo Desportivo Mirandês o Nordeste endereça as mais sentidas condolências.

Foto de G.D. Mirandês