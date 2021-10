Grupo Desportivo Torre Dona Chama isento da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal

Já estão definidos os jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Placard, agendada para o dia 13 de Novembro. O sorteio realizou-se esta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Dos 66 clubes a sorteio, 32 ficaram isentos, sendo que os restantes emblemas foram divididos em dias séries, norte e sul. No lote de isentos está o Grupo Desportivo Torre de Dona Chama em representação da Associação de Futebol de Bragança.

Para Pedro Miguel, técnico do GD Torre Dona Chama, foi um sorteio “muito positivo”. “Ficar isento da primeira eliminatória, garantindo desde já o acesso à segunda eliminatória era o nosso desejo, sabendo de antemão que entramos já numa fase a eliminar onde já se encontram presentes as equipas das principais divisões, com excepção das equipas da Liga Placard”.

Quanto às restantes equipas transmontanas, nomeadamente da A.F. Vila Real, ficaram também isentos os Amigos Abeiro Douro, Carrazedo Montenegro e Amigos Cerva.

Já o Valpaços joga fora com o Maia e o Salto defronta o Penamacorense.

Os jogos desta primeira eliminatória estão agendados para o dia 13 de Novembro e nesta fase participam as equipas dos campeonatos distritais e do Campeonato Nacional da 3ª Divisão.