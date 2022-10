Guarda-redes do GD Moncorvo a figura do jogo com os Lusos MC SAD

Não, o guarda-redes não defendeu um penálti. Fez muito melhor. Henrique Martins marcou no triunfo caseiro. “Houve um livre a nosso favor um pouco à frente da nossa área, estava muito vento, fui eu a cobrar o livre e tentei colocar no ponta de lança. A bola ganhou um pouco mais de força com o vento e bateu já dentro da área e passou por cima do guarda-redes”, contou em entrevista à Rádio Brigantia.

Esta foi a primeira vez que o guarda-redes, de 25 anos, apontou um golo e ficará, com certeza, na memória e da história do clube e do futebol distrital.

O G.D. Moncorvo soma duas vitórias e uma derrota nesta fase inicial do campeonato e um empate na taça. O triunfo caseiro, este domingo, foi importante para o grupo. “Temos trabalhado bem, temos uma boa equipa e um grupo muito unido. A vitória em Carção foi boa, depois o empate com o Macedo ficou um pouco aquém, a derrota com o Mirandela custou pelo jogo que fizemos e a vitória hoje foi muito importante”.

Henrique Martins está na quarta temporada ao serviço do G.D. Moncorvo, a segunda consecutiva, e, este domingo, apontou um golo na vitória por 3-0 frente aos Lusos MC SAD, na terceira jornada da Divisão de Honra Pavimir. Kogo e Pinto marcaram os restantes tentos da equipa treinada por Nuno Lima.