Guarda-redes natural de Bragança satisfeito com a mudança para o Tus 04 Hohenecken

Depois de dois anos e meio a defender a baliza do 1.FCK Portugiesen, a equipa mais portuguesa da Alemanha, Artur Santos muda-se para o Tus 04 Hohenecken, emblema também sediado da cidade de Kaiserslautern.

O guarda-redes, de 21 anos, natural de Bragança dá o salto para a 6ª divisão alemã e é o único português no plantel.

Artur Santos vai defender as cores de um clube “com tradição”. “É uma equipa com várias participações na Verbandesliga e inclusive já jogou na Oberliga que é a divisão acima”, explicou o brigantino.

O objectivo do Tus 04 Hohenecken é claro, realizar “um campeonato sólido”. “A equipa tem como objectivo fazer o maior número de pontos possível. Pensamos jogo a jogo”, acrescentou o guardião.

Da passagem pelo 1.FCK Portugiesen, Artur Santos leva uma mala carregada de “bons momentos e amizades” e não esquece o título conquistado na época passada. “Recordarei sempre a festa de campeões 21/22 e alegria genuína de todos os adeptos e jogadores que no 1.FCK Portugiesen encontram uma casa e podem sentir um pouco do nosso país mesmo estando longe dele”.

Mas, Artur Santos não vai cortar totalmente a ligação ao emblema mais “tuga” em território alemão. É que o guarda-redes concilia a prática de futebol com o trabalho no estádio do 1. FC Kaiserslautern, emblema do qual é filial o 1.FCK Portugiesen . “Eu trabalho no estádio do 1. FC Kaiserslautern na parte logística. Durante a semana preparo os vários espaços do estádio para os dias de jogo e possíveis eventos. Vou continuar a trabalhar em regime minijob, é um regime que existe aqui na Alemanha abaixo do part-time, em que se trabalha apenas 45 horas mensais. Sendo assim, terei sempre uma segurança pois nunca sabemos o que o futuro nos reserva”, explicou.

Desde 2019 na Alemanha, Artur Santos fala de uma experiência “muito positiva” num país onde tem tido “a oportunidade de conhecer outra cultura e outras maneiras de ver o futebol”.

Artur iniciou a sua formação no FC Mãe d´Água, passando depois pelo Montes Vinhais, GD Chaves, Athletic Club de Boulogne-Billancourt, Nacional da Madeira e FCK Portugiesen, onde chegou na temporada 2019/2020.

Agora tem pela frente um novo etapa no Tus 04 Hohenecken. A pré-época do clube alemão começou no dia 3 de Julho. Quanto ao campeonato tem pontapé de saída marcado para o dia 7 de Agosto.