Habitação em Salsas vai acolher refugiados apoiados pela Cruz Vermelha de Bragança

Salsas, no concelho de Bragança, vai acolher refugiados. A Paróquia da aldeia cedeu uma casa à Cruz Vermelha de Bragança, capaz de alojar oito pessoas. No entanto, estão ainda a ser feitas obras de requalificação, no valor de 18 mil euros, que serão suportadas pela Cruz Vermelha. Prevê- -se que estejam prontas dentro de um mês. "Fazer melhorias do ponto de vista habitacional e energético, que possam dar condições de dignidade e de conforto às pessoas que nos procuram", explicou o presidente da delegação de Bragança. Para já, o espaço será cedido por 3 anos, mas poderá ser alargado o prazo. Duarte Soares adiantou ainda que para além do alojamento, a Cruz Vermelha de Bragança vai ainda ajudar na integração destas pessoas, não apenas no processamento da documentação, mas também na "aprendizagem rápida do idioma e na sua integração laboral ou escolar". "O acolhimento de refugiados não pode ser visto apenas como entrega de chaves de uma habitação e alguns bem de primeira necessidade. Não é isso que se pretende. Se limitarmos o acolhimento de refugiados apenas a isto iremos ter fracos resultados e podemos antever problemas de desintegração das pessoas daquilo que é a sua comunidade mais próxima e do tecido laboral da região", sublinhou. Não é a primeira vez que a Cruz Vermelha de Bragança recebe e ajuda na integração e refugiados. Este é um trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo de um ano, com a integração de seis refugiados. O acolhimento destas pessoas continua a ser limitado, visto que a delegação de Bragança depende da solidariedade de terceiros interessados em emprestar instalações. Ainda assim, Duarte Soares espera que o acolhimento se possa alargar a todo o distrito e acredita que esta pode ser uma forma de inverter o despovoamento na região. "Aquilo que se pretende é que este acolhimento venha a contribuir para a tão desejada alteração demográfica na nossa comunidade. A nossa comunidade em termos demográficos é das mais pobres e desafiantes a nível nacional, nós temos características demográficas que são altamente preocupantes já há mais de duas ou três décadas e este é mais um contributo para que se venham a converter algumas das características das migrações do nosso território também", afirmou. Até agora não foi possível Um homem, de 43 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abuso sexual de crianças em Alfândega da Fé. Os factos aconteceram entre 2017 e 2018, no interior de um estabelecimento escolar, em Alfândega da Fé, sendo vítimas três crianças, actualmente com 15 anos. O homem é funcionário da escola e, ao que conseguimos apurar, é o bombeiro que está a ser julgado por provocar incêndios. Face às notícias, e visto tratar-se de um funcionário da autarquia, o município demonstra "abomínio relativo a todo o tipo de violência contra crianças" e, garante que dentro das normas legais e das competências da autarquia, vão tomar "as medidas internas que se coadunem com a sensibilidade e gravidade que este assunto comporta". Depois de presente a primeiro interrogatório, Homem suspeito de abuso de crianças fica com apresentações periódicas até julgamento na passada sexta-feira, o homem ficou sujeito à medida de coacção de apresentações periódicas às autoridades, foi suspenso das funções que exercia e fica ainda proibido de contactar com as vítimas.