Helton mostra veia goleadora no triunfo expressivo do GDB

Foi uma tarde de futebol com casa cheia, como algum tempo não se via no Estádio Municipal de Bragança. Houve ainda espaço para a música, momentos antes do jogo, com o GDB a apresentar o seu “Hino” pela voz dos Albaluna e a mascote o “Canarinho”.

Estavam todos os ingredientes reunidos para se assistir a um bom espetáculo de futebol. E, na verdade, quem assistiu ao encontro não deu o seu tempo por perdido.

Lopes da Silva, técnico do GDB, apresentou algumas mexidas no 11 inicial. Adolfo passou para o eixo da defesa, fez dupla com Veiga, face à ausência de Michel por lesão. Kevin entrou para o lado direito do sector defensivo e Litcha juntou-se a Helton e Paulo Roberto no ataque, em vez de Mantorras que começou o jogo no banco.

Desde cedo que os da casa impuseram o seu jogo e construíram várias oportunidades para marcar, mas a pontaria não estava afinada. Primeiro foi Paulo Roberto à boca da baliza a rematar para fora, depois foi Helton a fazer passar a bola junto ao poste após um remate rasteiro do camisola 20.

O jogador cabo-verdiano esteve em destaque e a sua persistência deu resultado. Aos 21’, Helton rompeu pela direita e bateu Veloso, colocando o Bragança em vantagem no marcador.

O Argozelo, uma equipa claramente em construção, mostrou bons princípios de jogo, mas sentiu bastantes dificuldades para travar as investidas dos brigantinos. Os comandados de Fernando Teixeira quebraram fisicamente na segunda metade.

Já perto do intervalo, aos 44’, Helton voltou a fazer o gosto ao pé. O atacante foi determinante na linha de ataque do GDB.

Na segunda metade o Bragança manteve o controlo das operações. Paulo Roberto rubricou o 3-0 aos 62 minutos. O ponta de lança brasileiro apareceu à entrada da área, encheu o pé e rematou forte para o fundo da baliza.

O 4-0 surgiu aos 79’ num grande golo de Mantorras. O avançado, que tinha entrado aos 70’, marcou de livre directo e fechou a contagem.

Com este triunfo, o G.D. Bragança manteve a posição de líder, mas está apenas a um ponto do segundo classificado, o Rebordelo, que este domingo venceu no terreno do G.D. Sendim por 1-2.