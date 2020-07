Henrique avança para a terceira época na baliza do Macedo

O guarda-redes, de 22 anos, vai para a terceira época na baliza dos macedenses. Esta é a oitava renovação anunciada pelo clube depois de ter garantido a continuidade de Minhoto, Edra, Veiga, Caravana, Rui Alves, Falcão e Mantorras.

Quanto a caras novas o Macedo, que vai ser orientado por Nuno Lima, já tinha garantido as contratações do lateral André Dias, do central Cardeal e do médio Willian Soares.

Foto de C.A. Macedo de Cavaleiros