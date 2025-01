Hernâni Dias demitiu-se do cargo de secretário de Estado da Administração Local

Hernâni Dias, até aqui secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, demitiu-se do cargo, esta tarde. O ex-presidente da câmara de Bragança está a ser investigado pela Procuradoria Europeia por causa de alegadas irregularidades em obras concretizadas enquanto foi autarca, nomeadamente na nova Zona Industrial e na Circular Interior de Bragança.

Além disso, veio a público que o ex-autarca criou duas empresas imobiliárias, enquanto o Governo preparava a lei dos solos, sendo que era secretário de Estado do ministério que tutela essas alterações. O que está em causa é que, alegadamente, Hernâni Dias poderá ter criado as imobiliárias com o objetivo de tirar partido da passagem de terrenos rústicos para urbanos.

O Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, já aceitou a demissão.

Tentámos chegar à fala com Hernâni Dias, para saber se se mantém como deputado da Aliança Democrática, por Bragança, cargo para o qual foi eleito, nas legislativas, em março, mas, até ao momento, não foi possível.