Hernâni Dias estará de regresso à câmara de Bragança até à tomada de posse do novo Governo

O cabeça de lista da Aliança Democrática pelo distrito às legislativas, marcadas para o dia 10 de Março, vai assumir novamente as funções como presidente da Câmara Municipal de Bragança. “Eu, no dia 11, imediatamente a seguir ao acto eleitoral, tenho todo o direito de poder reassumir as minhas funções na câmara municipal, uma vez que continuo a ser presidente de câmara até ao momento em que tomo posse na Assembleia da República e, provavelmente, será nessa qualidade que me vou apresentar no dia 11”, assumiu ao Jornal Nordeste. Uma vez que o Partido Social Democrata tem eleito, sempre, deputados no distrito, é mais do que certo que, sendo cabeça de lista, Hernâni Dias será eleito. Questionado sobre o facto de se vai ou não aceitar o cargo se o PS formar, de novo, Governo, Hernâni Dias diz que não foge a compromissos. “Eu não equaciono essa possibilidade. Eu acho que o PSD, a Aliança Democrática, vão ganhar esta eleição e acredito piamente que a Aliança Democrática consiga formar Governo, no sentido de vir a resolver os problemas que o PS, nestes muitos anos de governação, criou ao país, deixando-o no estado em que se encontra. Essa é uma questão que não equaciono, perder, mas, de qualquer forma, digo que venho sempre a assumir os compromissos e desafios a que me proponho, em qualquer circunstância. Não deixarei de, numa situação dessas, avaliar e ponderar devidamente no sentido de dar seguimento àquilo a que me propus”, esclareceu. No distrito de Bragança, que chegou a contar com quatro deputados, elegem-se três. A tendência tem sido dois para o PSD e um para o PS. Há dois anos, nas últimas legislativas, o cenário mudou. O PS “roubou” um deputado ao PSD. Mesmo que isso volte a acontecer, a eleição de Hernâni Dias é praticamente certa, até porque é o cabeça de lista da Aliança Democrática.