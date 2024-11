Hernâni Dias garante que “ninguém meteu dinheiro ao bolso” com a empreitada de ampliação da Zona Industrial de Bragança

Há obras facturadas, mas não executadas na empreitada de ampliação da Zona Industrial de Bragança, projecto financiado por fundos comunitários, no valor de 851 mil euros, segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que realizou um levantamento técnico sobre a obra. Em entrevista ao Jornal Nordeste, Hernâni Dias, que era presidente da Câmara Municipal de Bragança quando a obra aconteceu, esclareceu que este dinheiro não desapareceu. Explicou que tudo se deve a uma falha administrativa, que foi regularizada. Ou seja, administrativamente, os técnicos do município “não registaram a redução dos volumes de trabalho de determinados artigos que constavam do caderno de encargos” e, por outro lado, “fizeram outros trabalhos que não estavam registados”. A empreitada, adjudicada por 3,4 milhões de euros, à empresa Construtora da Huila, Irmãos Neves Lda., começou durante o primeiro semestre de 2016. Foi inaugurada no início de Julho de 2018, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

