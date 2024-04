Hernâni Dias nomeado secretário de Estado da Administração Local

Hernâni Dias, ex-presidente da Câmara Municipal de Bragança, foi nomeado, na semana passada, secretário de Estado da Administração Local. Integra o ministério da Coesão Territorial. Nascido em 1967, Hernâni Dias foi presidente da câmara entre 2013 e 2024. Estava no terceiro mandato e último mandato, que terminaria no próximo ano. Antes de chegar à câmara, Hernâni Dias foi presidente da Junta de Freguesia de Sendas, durante oito anos. Candidatou-se à junta por duas vezes, nas listas do PSD. Em 2001 e em 2005. Já em 2009, também nas listas do PSD, foi eleito vereador a tempo inteiro, na câmara de Bragança, com os pelouros do Urbanismo, Equipamento, Habitação Social, Juventude e Desporto. O ex-autarca é natural de Fermentãos, concelho de Bragança, e exerceu funções de docente em várias escolas do distrito, nomeadamente em Torre de Moncorvo, Vinhais, Miranda do Douro, Vila Flor, Sendim e Mirandela. Hernâni Dias é um dos 41 secretários de Estado escolhidos pelo Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. A cerimónia de tomada de posse dos secretários de Estado do XXIV Governo decorreu na sexta-feira à tarde, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Hernâni Dias encabeçou a lista da Aliança Democrática por Bragança as eleições legislativas. Não assumirá funções de deputado uma vez que foi nomeado secretário de Estado e aceitou. Assim sendo, pela Aliança Democrática, Bragança conta com Nuno Gonçalves, ex-presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, e Clara Alves, da Juventude Social Democrata. De Bragança, o Governo contou, na legislatura passada, com Isabel Ferreira como secretária de Estado. Assumiu a pasta do Desenvolvimento Regional. Já na legislatura anterior, a XXII, de Bragança, o Governo contava com Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e Isabel Ferreira, daquela vez com a pasta Coesão Territorial. Tentámos chegar à fala com o novo secretário de Estado de Bragança mas, até ao fecho desta edição, não foi possível obter uma reacção por parte de Hernâni Dias.