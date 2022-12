Igor Cordeiro no topo dos goleadores da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão

Igor Cordeiro é o segundo melhor marcador da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão. O fixo, que também joga a ala, do Clube Académico de Mogadouro já apontou 12 golos em dez jornadas, tem apenas menos um que Ruizinho (SCC/FC Famalicão).

O registo pessoal só é possível graças “ao trabalho do colectivo”, como fez questão de frisar o jogador mogadourense. “Acaba por não ser uma surpresa, pois temos um grupo muito forte em todos os sectores o que permite melhorar a minha finalização”, acrescentou.

Os 12 golos apontados dão motivação a Igor Cordeiro para continuar nos lugares cimeiros da tabela de goleadores, mas ser o melhor marcador não é o objectivo principal, embora seja algo “muito bom a nível individual” caso se concretize.

A nível colectivo, o C.A. Mogadouro encontra-se na sexta posição, com 13 pontos, um lugar que não corresponde com as ambições da equipa. “O sexto lugar não é o que nós queríamos. Vamos iniciar o novo ano com a ambição de chegar aos primeiros lugares”, afirmou.

Os academistas têm-se mostrado bastante insatisfeitos com a arbitragem, sobretudo em três das dez jornadas já realizadas. “Os árbitros erram em pequenos pormenores que podem tornar decisivos pela subida. Em dez jornadas foram três aquelas em que fomos bastante prejudicados, mas vamos seguir o nosso rumo passo a passo, a subida à segunda divisão”.

A série A é a mais equilibrada e competitiva e a luta pela subida vai manter-se até à última jornada. Igor acredita que todas as equipas vão sentir dificuldades. “Todas as equipas vão sentir dificuldades nesta série. É muito equilibrada, com belíssimas equipas a praticar bom futsal onde qualquer uma delas pode subir à segunda divisão nacional”.

Igor Cordeiro tem 24 anos, fez toda a formação no Mogadouro, estreou-se como sénior na época 2018/2019. O fixo/ala é um dos pilares da formação treinada por Artur Pereira e tem 12 golos apontados em dez jornadas.

O Mogadouro vai iniciar 2023 em casa frente ao São Martinho de Mouros, no dia 7 de Janeiro, na 11ª jornada, a última da primeira volta do Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.