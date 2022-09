Igreja de São Francisco vai abrir portas à comunidade depois de receber obras

A Igreja de São Francisco, em Bragança, adquirida pelo município depois de ter ido a leilão, vai ser aberta à comunidade.

Está já programado um concerto no âmbito do Bragança Classic Fest e o autarca Hernâni Dias admite que as portas se abrirão para outros eventos culturais e para visitação, mas antes disso o espaço vai necessitar de obras. “Carece ali de uma recuperação bastante grande, quer ao nível da cobertura, dos muros e da área envolvente, que não está muito bem tratada”, adiantou. O município espera, dentro do próximo quadro de apoio 2030, conseguir captar verbas para fazer essa intervenção “por forma a disponibilizar mais um equipamento à comunidade, ao país e àqueles que visitam Bragança, quer num processo de visitação diário quer no acolhimento de eventos, seja a que nível for, mas sobretudo na área artística”.

A prática de culto religioso no espaço também não é afastada pelo autarca, mas no futuro Hernâni Dias admite que será o município a decidir se tal será ou não autorizado. “Neste momento ainda pode estar disponível para o culto, se algum pároco ou bispo ou o administrador diocesano pretender ali fazer alguma celebração, nós não nos oporemos. Vamos ver se no futuro a sua vertente cultural é compatível com a prática de culto, se for também não teremos nada a objectar, a responsabilidade será nossa, porque hoje o município é dono e senhor do espaço”, sublinhou.

Certo é que além de visitação, actividades culturais e eventual prática do culto, não haverá outra utilização do espaço religioso, como para actividades económicas ou na área da hotelaria e restauração. “Nós não faremos nada disso”, garante o autarca que considera “algo positivo” que tenha sido o município a adquirir os imóveis, “não abrindo lugar à especulação sobre o que ali poderia vir a existir no futuro”, já que um privado poderia “tentar rentabilizar o espaço, instalando ali aquilo que sob o ponto de vista legal é permitido pelo PDM”. De alguma forma “viemos inviabilizar outros usos, talvez menos interessante do que aquele que lhe daremos”, sublinha Hernâni Dias.

A Igreja de São Francisco, datada do séc. XIII e a contígua Casa de Despacho foram adquiridas em Março pelo município de Bragança por mais de 400 mil euros, depois do terem sido vendidas em leilão, já que a autarquia exerceu o direito de preferência sobre os imóveis. A igreja pertencia à Ordem Franciscana Secular de Bragança mas foi penhorada por cauda de uma dívida à empresa que tinha realizado obras no edifício nos anos 90.