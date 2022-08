III Open Terras de Trás-os-Montes terminou hoje em Mirandela com vitória de Carlos Cabrera

A prova começou na passada quarta-feira, dia 17, terminou esta terça e contou com cerca de 140 xadrezistas de 26 nacionalidades.

Portugal fez-se representar por 40 jogadores, sendo que nove eram do distrito de Bragança (cinco do CAMIR e quatro do G.D. Macedense).

O grande vencedor da terceira edição da prova foi Carlos Daniel Albornoz Cabrera. O xadrezista cubano é o segundo melhor jogador de Cuba e foi premiado com o título de Grande Mestre pela FIDE, em 2019.

O evento de cariz internacional deu visibilidade ao concelho e teve impacto na economia. “Além de incentivar a prática da modalidade, este evento também promove o território, a gastronomia e a cultura. Tem um impacto directo no alojamento, na restauração e estas pessoas levam Mirandela para fora do país”, destacou Vera Preto, vereadora do desporto do Município de Mirandela.

A responsável da pasta do desporto da autarquia considera importante a realização do open numa cidade que tem tradição no xadrez, apontado como referência Clube Amador de Mirandela. “O CAMIR promove a prática der xadrez há 40 anos e para os jovens de Mirandela que praticam a modalidade é importante, para os motivar, este contacto com jogadores internacionais”.

No III Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes participaram 13 grandes mestres da modalidade. Ricardo Batista afirma que em Mirandela realizaram-se “jogos de grande nível” e que não foi fácil trazer os grandes nomes do xadrez para a região. “A parte mais difícil é criar condições, ganhar nome e ganhar a confiança dos jogadores, que acabam por reconhecer a nossa capacidade de organização e o nível do torneio”, referiu o vice-presidente da Associação de Xadrez de Bragança.

O open é muito mais que uma competição. “Nós queremos que o xadrez ganhe dimensão na região e queremos fomentar a criação de novos clubes. Esta é uma boa iniciativa para potenciar o xadrez e ao mesmo tempo vender a nossa região em termos turísticos”, acrescentou.

O Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes começou em Macedo de Cavaleiros, em 2020, no ano passado realizou-se em Bragança e este ano terminou a ronda em Mirandela.

Dar continuidade à iniciativa depende da vontade dos municípios. “Este projecto tem custos de logística, restauração e hotelaria. Não é fácil e dependemos das autarquias para chegar a outras empresas. Vamos ouvir as autarquias que estiveram envolvidas e depois veremos o que acontece”.

O III Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes foi organizado pela Associação de Xadrez de Bragança e Município de Mirandela e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez (FPX), da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e dos Municípios de Bragança e de Macedo de Cavaleiros.

Foto de Município de Mirandela