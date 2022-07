Incêndio em Carrazeda consumiu mais de 1500 hectares de mato

O fogo começou na passada quinta-feira e esta segunda-feira estava já em fase de resolução, com mais de 100 bombeiros, apoiados por 30 viaturas. Chegou a mobilizar mais de 200 operacionais, apoiados por cerca de 70 viaturas e cinco meios aéreos. No sábado teve duas frentes activas. Apesar de as casas não terem estado em perigo, arderam mais de 1 500 hectares de mato, uma vez que a falta de acessos dificultou o combate às chamas. Portugal está, desde esta segunda e até sexta-feira, em estado de contingência, para fazer face ao aumento do risco de incêndio. Todo o território continental passa, assim, a estar em alerta vermelho. A medida foi anunciada no sábado pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.