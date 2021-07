Inês Lage muda-se para o CPN Basket

Inês Lage vai mudar-se para Ermesinde para jogar no CPN Basket. A atleta natural de Mirandela vai integrar a equipa sub-19 mas também espera fazer parte da formação sénior, à semelhança do que aconteceu na passagem pelo Sport Algés e Dafundo. “Como ainda sou sub-19 espero fazer um bom campeonato neste escalão e integrar a equipa sénior que está na primeira divisão. Quero continuar a evoluir como jogadora e ingressar nas selecções nacionais”, disse a basquetebolista mirandelense.

O interesse do CPN Basket em Inês Lage já era antigo, mas o facto de a jogadora estar no Centro de Treinos de Alto Rendimento (CAR) no Jamor impediu-a de aceitar o convite na época passada.

No Sport Algés e Dafundo, que desceu para a 2ª divisão, a atleta teve a oportunidade de jogar na formação sénior e diz ter evoluído “imenso”. “Ia jogar apenas em sub/19 mas por causa da pandemia a competição parou e propuseram-me jogar no plantel sénior. Deu para evoluir imenso pois joguei com atletas muito experientes”, afirmou.

A passagem pelo Algés coincidiu com a estadia no CAR do Jamor, que diz ter sido uma experiência “muito enriquecedora”. “Evolui imenso tacticamente e tecnicamente. No primeiro ano essa evolução foi mais visível, até porque a minha vida mudos completamente. Treinei com jogadoras muito experientes e com treinadores de excelência”.

Entretanto, Inês Lage prepara-se para integrar o quarto e último estágio da Selecção Nacional Feminina de Basquetebol sub-18 de preparação para o Campeonato da Europa, que se realiza de 27 de Julho a 1 de Agosto em Riga, na Letónia. “Estou confiante que vou integrar a convocatória final. Se assim for será o meu primeiro europeu”.

Esta não é a primeira experiência de Inês Lage em contexto de Selecção Nacional, a atleta estreou-se em jogos oficiais na equipa sub/16 no Torneio Medina Del Campo, em Espanha, em Dezembro de 2019.

Inês Lage iniciou-se no basquetebol no S.C. Mirandela, o ano passado mudou-se para o Sport Clube Algés e Dafundo e prepara-se agora para ingressar no CPN Basket.