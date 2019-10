Inês Lage quer servir de motivação a outras atletas

A atleta, de 15 anos, deixou Mirandela no início do ano lectivo e passou a frequentar o 10º ano em Lisboa. A basquetebolista, que iniciou a sua formação no SC Mirandela, treina três horas por dia sob as ordens da Selecionadora Nacional, de Sub-16 Femininos, Mariyana Kostourkova.

Para Inês Lage esta é uma oportunidade única e decisiva para o seu crescimento no basquetebol. “Está a ser muito gratificante, porque estou a crescer como atleta, mas também como pessoa”, contou em entrevista à Rádio Terra Quente.

A atleta tem uma rotina apertada com aulas e treinos. “Dormimos no centro de estágio. De manhã, depois do pequeno-almoço no refeitório do CAR, vamos para a escola, na carrinha da federação. Vamos almoçar à cantina da Faculdade de Motricidade Humana, voltamos para a escola e depois, quando saímos às cinco e meia, temos três horas de treino”, contou.

Inês Lage jogou seis anos no S.C. Mirandela e destaca a importância do clube da cidade do Tua no seu percurso. “Jogo no clube há seis anos, desde os minis, mas, em particular, o técnico Paulo Diamantino, que já foi jogador do Porto, foi muito importante na minha evolução, nos últimos três anos”.

A jovem atleta tem como grande objectivo representar a selecção nacional e espera servir de motivação a outros atletas que ambicionam seguir o mesmo caminho. “Sigam os vossos sonhos e se trabalharem muito eles vão realizar-se, de certeza”, concluiu.