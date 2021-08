Inês Lage vence Challenger Europeu de Basquetebol com a camisola de Portugal

Portugal bateu, este domingo, a Croácia por 77-61 e sagrou-se vencedor do Challenger Europeu de Basquetebol sub-18 feminino, que decorreu em Riga, na Letónia.

Portugal terminou a participação da prova na liderança do grupo A, com quatro vitórias e apenas uma derrota, foi precisamente com a selecção da casa, a Letónia, por 56-48.

“Conseguimos esta vitória diante de um adversário fortíssimos. Sabemos das dificuldades que significa defrontar equipas de divisão A, mas queríamos ser competitivos. Independentemente deste desfecho, há que destacar o excelente espírito das jogadoras, o fantástico trabalho e entreajuda”, disse Agostinho Pinto, seleccionador nacional, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Basquetebol.

A equipa das quinas contou com a mirandelense Inês Lage, que se estreou numa competição europeia, depois de já ter trabalho em contexto de selecção com as sub-16, no Torneio Medina Del Campo, em Espanha, em Dezembro de 2019. “Foi incrível, das melhores experiências da minha vida!”, disse a jogadora no final do torneio ao Nordeste.

Inês Lage vai representar o CPN Basket de Ermesinde na nova temporada, depois da passagem pelo Sport Algés e Dafundo.

Foto de Federação Portuguesa de Basquetebol