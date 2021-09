Inês Neto e Teresa Catita em destaque no IX Piodão Trail

A maratona de competições do Ginásio Clube de Bragança, no passado fim-de-semana, começou no IX Piodão Trail Running. O emblema brigantino fez-se representar por Inês Neto e Teresa Catita num percurso de 25 quilómetros bastante exigente.

Inês Neto concluiu a prova no 74º lugar da classificação geral, foi 10ª em femininos e 2ª classificada em veteranas F40, com o tempo de 03h24m37s.

Quanto a Teresa Catita, em veteranas F60, foi 87ª da geral absoluta, 15ª em femininos e primeira classificada na sua categoria com a marca de 03h28m18s.

No domingo, dia 19, Anabela Bordalo participou no III Trail Nossa Senhora do Amparo, em Mirandela. A atleta do GCB competiu no trail longo, de 20 quilómetros, foi 53ª da geral e 4ª em veteranas 2, com o tempo de 3h21m27s.

No mesmo dia, Alírio Sebastião, Rosária Sebastião e Ivan Hurtado representaram o Ginásio Clube de Bragança na Meia-Maratona do Porto 2021.

Em Espanha, Nuno Carvalho e Cristina Couto vestiram as cores do Ginásio Clube de Bragança no V Trail Barranqueras de Toro, ambos competiram na prova dos dez quilómetros.

Nuno Carvalho terminou em 61º da geral absoluta, foi 53º em masculinos e 19º em veteranos A. Cristina Couto foi 76ª da geral absoluta, 14ª em femininos e 8ª em seniores femininos.

O dia (19 de Setembro) terminou em Portugal, na Albufeira do Azibo, com o tradicional piquenique do Ginásio Clube de Bragança, que não se realizou em 2020 devido à pandemia.