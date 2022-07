Inês/Beatriz e Monteiro/Borlini vencem em Freixo de Espada à Cinta

O voleibol de praia regressou ao distrito de Bragança com a terceira etapa do Campeonato Nacional. A Praia Fluvial da Congida em Freixo de Espada à Cinta recebeu a prova este fim-de-semana, onde participaram 20 duplas, masculinas e femininas.

Para domingo ficaram reservadas as grandes decisões com a realização das finais. Em femininos, a dupla Inês Castro/Beatriz Pinheiro bateu no derradeiro jogo as experientes Raquel Lacerda e Marta Hurtz por 2-0, com os parciais de 21-15 e 21-16.

As vencedoras da terceira etapa fizeram história em Espinho, no dia 10, ao vencerem pela primeira vez um jogo de Challenge no Beach Pro Tour (Circuito Internacional).

Inês Castro mostra-se satisfeita pela vitória, depois de uma etapa difícil devido ao calor. “O calor não ajudou mas hidratámo-nos muito bem para estar a cem por cento nos jogos. Correu bem”.

Já Beatriz Pinheiro destacou a boa organização da prova. “Gostamos muito da prova. Foi bem organizada num espaço muito bonito. Foi uma prova muito boa e especial para nós pela vitória”.

Em masculinos, a final foi renhida e discutida até ao último ponto. A vitória sorriu a José Monteiro e Marcus Borlini que levaram de vencida a dupla Roberto Reis/Sebastião Leão por 2-1, com os parciais de 22-24, 21-17 e 8-15.

Foi um jogo complicado para Borlini devido a uma lesão, que ainda colocou em causa a sua participação na final. “Foi uma vitória sofrida pois o Marcus jogou sempre com dores e em sacrifício. Até à hora da final não sabíamos se íamos jogar ou não. É uma vitória merecida por tudo o que o Marcus passou”, disse José Monteiro.

A festa do voleibol de praia regressa a Freixo de Espada à Cinta em 2023. A garantia é do presidente do Município de Freixo de Espada à Cinta, que quer reforçar a parceria com a Federação Portuguesa da modalidade. “É uma aposta ganha. Esta etapa trouxe pessoas de várias localidades do país. Houve um investimento grande do município para receber esta etapa, com a construção de um campo em tempo recorde, que também pode receber jogos de futebol de praia”.

E no próximo ano, Freixo de Espada à Cinta vai receber uma etapa do Circuito Internacional de Voleibol de Praia. “Já estamos em negociações com a federação para recebermos uma etapa do Circuito Mundial de Voleibol de Praia”.

Nuno Ferreira assegura que o evento desportivo teve impacto na economia do concelho. “A economia local beneficiou com este evento, quer a nível da hotelaria, quer da restauração. O município tem o cuidado de realizar eventos de dois ou três dias para ter impacto na economia”.

O Campeonato Nacional de Voleibol de Praia segue para o sul do país. Portimão recebe a quarta etapa nos dias 29, 30 e 31 deste mês. A competição termina em Cortegaça, a quinta etapa joga-se de 5 a 7 de Agosto.