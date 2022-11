Inglês Mike Mcguire vence Mundial de Pesca em Caiaque realizado em Moncorvo

A 1ª edição do Campeonato do Mundo de Pesca aos Predadores em Caiaque realizou-se na Barragem do Baixo Sabor, em Torre de Moncorvo, entre os dias 7 e 12 de Novembro.

A prova contou com a participação de seis selecções. Portugal, Roménia, Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Espanha fizeram-se representar por três elementos cada, um total de 33 participantes.

Foram três dias de competição, 21 horas de prova, muita paciência e treinos nos dias que antecederam o início do mundial.

Cada participante tinha de pescar, por medida e não por peso, os três maiores achigãs e os dois maiores lúcios-perca.

A nível individual, Mike Mcguire foi o vencedor com 409 pontos. O inglês gostou da prova. “Foi brilhante. Absolutamente fantástico. Em Inglaterra não temos lagos como este, isto é único para nós. Gostei bastante. Em Inglaterra não temos achigãs, temos outros peixes, mas achigãs não. Pescar este peixe foi mesmo bom”.

Na segunda posição ficou o português Tiago Antunes, natural de Castelo Branco. O pescador luso disse ser necessário muita dedicação para obter resultados. “É preciso perder horas, treinar e perceber. Não é algo que nasça connosco, é algo que se aprende. É um trabalho diário que implica ler muita coisa sobre o assunto, ver muitos vídeos e praticar”.

O pódio a nível individual fechou com o americano Mike Elsoa, que somou 292 pontos.

Por equipas, Inglaterra foi a grande vecedora, Portugal, que contou ainda com João Piteira e David Santos, ficou na segunda posição e Itália na terceira.

“Foi uma prova bem sucedida”, na opinião de Francisco Morais. O director do Clube Sabor Pesca e da Norbass garante que há participantes que vão regressar, mas de férias, o que potencia a nível turístico a região. “Os participantes gostaram e o feedback é muito positivo. Os ingleses, principalmente, querem voltar, não para competir, mas para férias com as famílias”.

As boas condições da barragem e o facto de ter muito peixe pesaram na escolha de Torre de Moncorvo para receber o mundial. “Isto é cinco estrelas. Temos todas as condições para a prova. Temos uma rampa de luxo e uma barragem cheia de peixe, peixe grande que é o que os pescadores querem”, destacou Miguel Eusébio, responsável da Pesca aos Predadores da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva.

A prova foi organizada pela FIPSED, Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, Norbass, Sabor Pesca e Município de Torre de Moncorvo.

A competição serviu de ensaio para o Mundial de Pesca Embarcada ao Achigã, que se realiza em Outubro de 2023, também na Barragem do Baixo Sabor.