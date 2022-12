Iniciados do Macedo somam um ponto em Arcos de Valdevez

O confronto entre Guilhadeses e Macedo de Cavaleiros, últimos classificados no Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão, terminou empatado a duas bolas.

Os macedenses colocaram-se na frente do marcador aos 10 minutos através de Thomas Antunes, mas aos 26’ a formação de Arcos de Valdevez igualou (1-1) por intermédio de Afonso Amorim.

Na segunda metade, Gonçalo Afonso voltou a dar vantagem aos transmontanos com um golo aos 49 minutos. Os minhotos responderam aos 56’. Miguel Dias fixou o resultado em 2-2.

O Macedo é sétimo classificado, último, com quatro pontos, seguido do Guilhadeses, no último lugar, também com igual pontuação.

Os macedenses vão terminar 2022 fora de portas, no próximo domingo, frente ao Merelinense.