Início amargo para o S.C. Mirandela no regresso ao nacional de juniores

O S.C. Mirandela sofreu uma derrota fora de portas, 3-0 com o G.D. Chaves, dérbi transmontano da jornada inaugural da série A do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão.

Foi uma entrada negativa para os alvinegros no regresso a uma competição na qual não participavam há 16 anos.

Os flavienses inauguraram o marcador ainda na primeira metade, uma fase do jogo complicada para os comandados de Gilberto Vicente. “Na primeira metade o Chaves foi superior. Estivemos demasiado na espectativa e não conseguindo ligar o jogo. Sofremos um golo ao acabar a primeira parte que é sempre negativo antes de podermos acertar pormenores”, disse o treinador.

O intervalo foi bom conselheiro para o conjunto da cidade do Tua, mas últimos dez minutos de jogo deitaram por terra a possibilidade de pontuar em Chaves. “Estivemos na luta do resultado até aos 80 minutos. Um auto golo e um penálti ditaram o resultado final”, lamentou o técnico alvinegro.

Gilberto Vicente considera o resultado justo mas “pesado” para a sua equipa. “Já sabíamos que ia ser difícil e que estávamos limitadíssimos em termos de plantel. Vamos melhorar esse aspecto o mais rápido possível para nos podermos focar nos nossos objectivos”.

O próximo jogo do S.C. Mirandela é em casa, no dia 3 de Setembro, com o FC Marinhas, a contar para a segunda jornada da série A do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão.

Resultados da 1ª jornada (série A)

Amarante 4 – Merelinense 4

Limianos 2 – Vilaverdense 1

FC Marinhas 1 – SC Vila Real 0

GD Chaves 3 – SC Mirandela 0

Varzim SC 0 – CD Trofense 0