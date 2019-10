Inquérito apresentado em Bragança revela que os jogadores de futebol sabem poupar

O estudo pretende conhecer os comportamentos financeiros dos atletas e uma das conclusões é que os futebolistas gerem melhor o dinheiro do que a maioria da população.

Foram questionados 424 jogadores, da Liga Profissional, Campeonato de Portugal e Futebol Feminino, e, segundo Rui Pinto, Membro do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, “mais de 90 por cento preocupa-se em poupar e considera que é importante para a sua vida futura”.

O inquérito revela ainda que os jogadores têm uma preocupação em poupar superior à restante população até pela especificidade da carreira, que é curta e de grande desgaste físico.

Segundo o mesmo estudo um terço dos jogadores não concluiu o ensino obrigatório e apenas oito por cento entrou no ensino superior. “Ver no futebol uma saída profissional pode ser uma ilusão”, alertou Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Na apresentação esteve Marco Ferreira. O antigo internacional, natural de Vimioso, confessa que os atletas da sua geração “não estavam sensibilizados para a educação financeira”.

O programa “Todos Contam” é promovido pelo Banco de Portugal, CMVM e Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões em parceria com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.