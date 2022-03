Inscrições para o Bragança Granfondo já abriram

A 4ª edição do Bragança Granfondo vai finalmente para a estrada, depois de ter sido adiada duas vezes devido à pandemia, e as inscrições já abriram. No próximo dia 10 de Julho todos os caminhos vão dar a Bragança para um fim-de-semana que vai muito para além do desporto.

O Bragança Granfondo dá a conhecer o património natural e cultural do concelho de Bragança e a sua gastronomia. Os participantes superam-se a si próprios e têm três percursos, de três graus de dificuldade à escolha: o Granfondo (137 km), o Mediofondo (98 km) e o Minifondo (58 km). De todos os percursos fica na memória de todos os ciclistas autênticos postais ilustrados de espaços naturais do Parque de Montesinho e das aldeias histórias de Gimonde e a sua Ponte Românica, Outeiro e a sua Basílica Menor, ou Parada e os caretos que também são tradição em Pinela, terra das cantarinhas.

Vanessa Fernandes, medalha de prata no triatlo dos Jogos Olímpicos de Pequim, Tiago Ferreira, campeão mundial e europeu de BTT Maratonas e Álvaro Pino, vencedor da Volta a Espanha de 1986, foram os convidados de honra do Bragança Granfondo nas primeiras três edições. Para este ano ainda não é conhecida a figura do desporto que vai participar com o dorsal 1.

O Bragança Granfondo também tem espaço para os mais novos. No dia 9 de Julho há Bragança GranfondoKids by Trek 2022 nos escalões pupilos, benjamins, iniciados e infantis.