Inscrições para o King of Portugal 2022 já abriram

Vimioso volta a ser o palco de pura adrenalina e de trial extremo. No próximo mês de Outubro, entre os dias 5 e 8, a vila transmontana recebe aquela que é considerada a mais dura corrida off-road do mundo, o King of Portugal.

A prova é a terceira e última do Troféu Nortex4 e faz parte do Calendário do Campeonato da Europa de Ultra4.

No King of Portugal, os pilotos são desafiados a percorrer um circuito, um determinado número de vezes, no menos tempo possível. A prova é um verdadeiro teste às máquinas e aos pilotos, que têm de mostrar destreza, rapidez e inteligência para ultrapassar os vários obstáculos ao longo do percurso.

Vimioso acolhe o King of Portugal desde 2013. A competição é uma réplica da prova mãe, o King of the Hammers, que se realiza no deserto do Mojave, na Califórnia.

As inscrições para o King of Portugal, em Vimoso, de 5 a 8 de Outubro já abriram. Os pilotos podem inscrever-se no site do clubenortex4.