Inscrições para a primeira Meia Maratona das Cantarinhas abrem amanhã

A organização vai manter as corridas jovens, de 5 Km, 10 km e a caminhada, pois pretende-se que seja evento acessível a todas as faixas etárias. “É importante proporcionar aos brigantinos um grande evento desportivo, com ofertas para todos os participantes, por outro lado também conseguir trazer visitantes à nossa cidade”, referiu Carlos Fernandes, presidente do GCB.

As inscrições para a edição de estreia da meia-maratona abrem esta quarta-feira (dia 5) com uma promoção. Quem se inscrever nas primeiras 48 horas terá direito a outra inscrição gratuita para qualquer distância. As inscrições podem ser feitas em www.dareyouspot.com.

Também esta quarta-feira, o Ginásio Clube de Bragança vai apresentar a sua nova página na internet, com uma imagem renovada, que pode ser consultada em www.ginasioclubebraganca.org.

A meia-maratona, que tal como a corrida vai integrar o programa da Feira das Cantarinhas, terá o apoio do Município de Bragança.