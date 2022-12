Intervalo foi bom conselheiro para os Estudantes Africanos

Os Estudantes Africanos somaram três pontos na recepção ao Vila Flor SC. A equipa treinada por José Alves venceu por 3-1, mas não teve tarefa fácil frente ao penúltimo classificado.

Ao intervalo os Estudantes perdiam por uma bola a zero, depois de uma primeira metade pouco positiva em termos de exibição. Diogo Fraga colocou o Vila Flor SC em vantagem aos 36 minutos.

O intervalo foi bom conselheiro para a formação africana e as mexidas efectuadas surtiram efeito com as entradas de António Pedro, que agitou claramente a dinâmica da equipa, Danilo e Anderson.

João Semedo igualou aos 55 minutos, Eric fez o 2-1 de livre directo aos 80 minutos e o 3-1 surge fruto de um autogolo do guarda-redes Caio Rosa, aos 90’+3, após um remate de António Pedro.

Foi um triunfo “justo” na opinião de José Alves, técnico dos Estudantes, que justifica a segunda metade realizada pelos seus jogadores. “O jogo tornou-se um pouco complicado. Não entrámos bem, abordamos mal o jogo no início. Na segunda parte rectificámos, fizemos as alterações que o jogo estava a pedir, a equipa percebeu, fomos atrás do resultado e fomos uns justos vencedores”.

Do lado do Vila Flor SC, o técnico, Carlitos lamentou os erros cometidos pelos seus jogadores, depois de uma boa primeira parte. “Sabíamos o que esperar dos Estudantes. Na primeira parte a nossa estratégia estava a funcionar, conseguimos eliminar os potenciais perigos. Ao intervalo tinha dito avisado que ia haver mexidas no adversário, os meus jogadores estavam alertados para aquilo que era os contra-ataques e a forma rápida como os Estudantes podiam chegar à nossa baliza. Perdemos bola constantemente e sofremos golos infantis”.

Mirandela continua invicto na liderança

E em Mirandela, a formação da cidade do Tua somou mais um triunfo, 3-1 frente aos Lusos, com golos de Luís Oliveira, Henrique Almeida e Tárcio. O golo dos visitantes surgiu num autogolo do defesa mirandelense Gianluca.

Os comandados de André Irulegui continuam de pedra e cal na liderança do campeonato, invictos, agora com 30 pontos.

E na jornada 10 houve goleada à moda antiga. O G.D. Moncorvo aplicou “chapa 9” ao Forte Carrazedense com um poker de Kojo e um bis de Falcão. Edra, João Loureiro e Pinto apontaram os restantes golos da formação treinada por Nuno Lima.

Na jornada 10 houve dérbis concelhios. O Rebordelo venceu o F.C. Vinhais por uma bola a zero. Rabiço resolveu o jogo para a turma de Nuno Loureiro.

O Argozelo também venceu por uma bola a zero o Carção. Litcha apontou o golo da vitória.

Destaque para o Grupo Desportivo Mirandês que regressou às vitórias. A equipa de Nuno Rangel venceu no terreno do C.A. Macedo de Cavaleiros por 1-2 com reviravolta no marcador.