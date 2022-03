IP avança com projecto da ligação rodoviária entre Vinhais e Bragança

O presidente da Câmara Municipal de Vinhais, Luís Fernandes, diz que não podia ter recebido a notícia com outro sentimento que não de pleno agrado. “É normal que me sinta bem e que os vinhaenses também se sintam assim porque finalmente começamos a ver uma luz ao fundo do túnel”, admitiu o autarca. O projecto tem um preço base de 3.550 milhões de euros, valor que o presidente da câmara de Vinhais admite ser muito agradável e que traz esperança numa obra, de facto, de relevo. “Um preço base como este revela que a construção da obra terá valores muito significativos”, sublinhou Luís Fernandes, avançando que, não tendo bem a noção da “realidade” dos projectos de execução, já lhe foi dito, pela IP, que “a obra terá valores entre os 30 a 40 milhões de euros”. O investimento na requalificação da estrada é desenvolvido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “O prazo de execução do projecto é bastante longo. Em relação à obra não sei, mas como faz parte do PRR tem que estar concluída até 2026”, esclareceu Luís Fernandes. A requalificação incidirá na reabilitação do pavimento, na melhoria e reforço dos equipamentos de sinalização e segurança, na adequação da rede de drenagem, bem como na melhoria e suavização do traçado nas curvas com menor visibilidade. Assim, dentro de algum tempo, uma ligação mais segura e directa ligará Vinhais e Bragança. A intervenção envolve, além da requalificação da estrada existente, a construção de variantes à Estrada Nacional 103, sendo que a empreitada pretende reduzir o tempo de percurso e a melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária. Refira-se que estão previstas três novas vias alternativas, a Variante de Vila Verde (a Sul da actual EN103), a Variante de Castrelos (a Norte da actual EN103) e a Variante CMB. O projecto prevê, além disso, promover acessibilidades rodoviárias eficientes entre dois dos principais eixos rodoviários nacionais de relevância internacional - o IP3/ A24 e o IP4/A4. O autarca finalizou assumindo que, ainda que esta estrada, que se “reveste de extrema importância”, comece a tornar-se realidade, continuar-se-á a lutar pela ligação Macedo-Vinhais-Gudiña. “Sabemos bem a importância desta ligação, que há muito andava na ‘baila’, entre Vinhais e Bragança, mas não vamos deixar de tudo fazer pela ligação à Gudiña”, vincou o presidente.