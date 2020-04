IPB ajuda profissionais de saúde durante pandemia

O Instituto Politécnico de Bragança produziu 130 Litros de gel desinfectante e entregou-os, esta sexta-feira, à Unidade Local de Saúde do Nordeste. Segundo Miguel Vilas Boas, director da Escola Superior Agrária, onde está a ser feito o produto, a ULS pediu ajuda ao politécnico para a realização do gel desinfectante, porque não conseguia obtê-lo no mercado.