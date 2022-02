IPB colabora em projecto de desenvolvimento da ONU em São Tomé e Príncipe

O Instituto Politécnico de Bragança está a colaborar com a ONU num projecto de formação na área das energias renováveis em São Tomé e Príncipe.

A instituição de ensino superior transmontana ganhou o projecto de formação especializada nesta área no âmbito do Programa de Desenvolvimento

das Nações Unidas.

Um grupo de sete docentes e investigadores estão já desde o final de Janeiro em São Tomé e Príncipe a realizar várias formações. O objectivo é contribuir para a diminuição da dependência do país de combustíveis fósseis e melhorar a qualidade da

rede eléctrica, que falha muitas vezes. “É um país muito, muito dependente de combustíveis fósseis

e com uma rede eléctrica débil, e as pessoas resolvem isso com geradores privados, o que aumenta

ainda mais a dependência energética”, explica Luís Frölen Ribeiro, coordenador do projecto.

Daí a necessidade de formar quadros nesta área da transição energética, “quer na questão da produção, quer em aspectos técnicos, de engenharia propriamente dita e na área financeira e legal”, por forma a permitir “que se crie mercado de pequenos produtores e que possa dinamizar a instalação de mais capacidade de produção eléctrica no país com recurso às energias renováveis”. A formação abrange também a gestão e regulação de redes de energia. “Nós estamos a dar formação também em particularidades associadas muitas vezes à gestão da própria de rede eléctrica, porque ao colocarmos mais renováveis no sistema, a própria gestão da rede também se altera muito, mas também em questões de avaliação de impacto ambiental, como incorporar as renováveis sem que se torne um problema para o país. É uma formação bastante complementar e transversal”, referiu.

As diferentes acções de formação em energias renováveis e transição climática são dirigidas a entidades governamentais e privadas de São Tomé e

Príncipe e abrangem cerca de 300 participantes.

O projecto, incluído no programa “Implementation of the National Energy Sector Training Plan”, está em São Tomé e Príncipe até ao próximo mês de Abril.