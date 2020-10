IPB cria sistema de rega para economizar água nas hortas comunitárias

Foi submetida e aprovada uma candidatura de 80 mil euros, ao Fundo Ambiental, para concretizar o “Nature Garden”. O projecto consiste na criação de novas práticas de consumo e economia da água e ainda consciencializar os mini agricultores para o ecossistema do rio Fervença, de onde é retirada a água para regar as hortas. Para além disso, o projecto tem ainda o objectivo de proteger e conservar a natureza e a biodiversidade. Segundo Miguel Monteiro, um dos mentores do “Nature Garden”, com este financiamento vai ser possível “digitalizar todo o consumo da água e o nível do caudal do rio”, com a criação de um software com monitorização dos parâmetros relevantes, como “a humidade e a temperatura do sol”, permitindo um maior controlo “automático” da rega, abrindo e fechando a passagem da água para cada horta. Vai ainda ser criado um “semáforo de rega”, uma aplicação móvel que indica qual a necessidade de regar a horta e qual a pegada ecológica. Estão ainda a ser feitas acções de sensibilização, no IPB e que também pode ser assistidas online, com o intuito de alertar a população para a necessidade de preservar a biodiversidade e proteger a natureza. Estão abertas a todos os interessados e a próxima sessão realiza-se esta quarta-feira sob a temática “Horticultura familiar: situação actual, desafios e oportunidades”. As hortas do IPB, criadas em 2011, são utilizadas por funcionários e alunos e até pessoas externas ao politécnico. Segundo Miguel Monteiro a procura pelas hortas é cada vez maior e há até fila de espera para a aquisição de um talhão.