IPB preparado para atribuir doutoramento em três áreas

O Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram ainda projectos de lei neste sentido, que também foram aprovados. O presidente do Instituto Politécnico de Bragança diz que a instituição está prepaÂngela Pais rada para o fazer, até porque já há cerca de 300 alunos a fazer ali a investigação, mas que são obrigados a ter a matrícula numa universidade para conseguirem obter o grau de doutoramento. “Estão a fazer cá a investigação, nos nossos laboratórios, orientados pelos nossos investigadores e o título é depois dado por uma universidade portuguesa ou espanhola. Portanto nós na prática estamos a fazer os doutoramentos”, disse Orlando Rodrigues. A proposta vai agora ser levada à Comissão da Educação para ser discutida e depois aprovada na especialidade. Caso aconteça, prevê-se que esteja em vigor no ano lectivo 2023/2024. Para os politécnicos poderem atribuir o grau de doutoramento, precisam de centros de investigação bem classificados. Orlando Rodrigues explicou que isso não é um problema e considera que o Politécnico de Bragança está preparado para oferecer três doutoramentos, na área das ciências agrárias, ambiente e digitalização e robótica. “O que diz a lei de graus e diplomas é que para dar os doutoramentos o curso tem que ser reconhecido e avaliado pela nossa agência de avaliação e é preciso que haja centros de investigação avaliados com Muito Bom ou Excelente. Nós temos dois centros de investigação avaliados com Excelente e temos também outros com Muito Bom e outros com Bom”, frisou. Já a substituição do nome de institutos politécnicos para universidades politécnicas, permitirá um reconhecimento internacional destas instituições. “Em todo o mundo as instituições de ensino superior estão associadas à palavra universidade e a ausência desta palavra prejudica o reconhecimento internacional destas instituições, daí que se pretenda que se faça o mesmo movimento que já foi feito pela maioria dos países na Europa, que adoptaram designações como Universidades de Ciências Aplicadas, Universidades Tecnológicas ou Universidades Politécnicas”, acrescentou. O Instituto Politécnico de Bragança tem cerca de 380 docentes doutorados.