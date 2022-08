IPB volta a destacar-se nos rankings de Shangai e U-Multirank

Além de voltar a figurar no top 25 no Ranking de Shangai, o IPB subiu mesmo de posição ao ser considerada a 22.ª melhor instituição do mundo na área de Ciência e Tecnologia Alimentar. Este é um dos rankings mais prestigiados do mundo e baseia-se na produção científica com grande impacto mundial, tendo em conta o número de trabalhos publicados em revistas da respectiva área disciplinar, avaliando ainda a proporção de citação dos artigos por outros investigadores em todo o mundo, assim como a colaboração e os prémios internacionais obtidos pelos investigadores. Neste ranking por áreas científicas, só três instituições de ensino superior portuguesas surgem no top 25, além do IPB, constam ainda as universidades do Porto e de Lisboa, sendo que o politécnico é incluído deste 2017. Já no ranking global por universidades, o Politécnico de Bragança ocupa a 9.ª posição nacional, numa lista de apenas 18 universidades portuguesas referenciadas neste ranking. No que diz respeito ao U- -Multirank, o IPB encontra- -se no top 10 das instituições de ensino superior portuguesas, ocupando o quinto lugar, e é considerado o melhor instituto politécnico do país. Na edição de 2022 deste ranking multidimensional promovido e financiado pela União Europeia foram avaliadas mais de 220 instituições de ensino superior de 96 países em todo o mundo. O IPB destaca-se pela produção científica, internacionalização e no envolvimento com a região. O presidente do IPB, Orlando Rodrigues, destaca o facto de a instituição ter vindo sempre a subir lugares no ranking de Shangai e considera que “este reconhecimento internacional é importante porque se traduz na atracção de alunos, de financiamento” e também porque “mostra aquilo que a instituição está a fazer, que é produzir conhecimento que é útil para a região, a preocupação fundamental do IPB, mas tem também impacto internacional”. O IPB foi ainda distinguido no ranking WURI, que avalia as contribuições que as universidades e politécnicos têm no panorama actual da sociedade, surgindo na posição 52 e sendo a instituição de ensino superior nacional mais bem classificada.

Mais vagas para 2022/23

Para o próximo ano lectivo, o Politécnico de Bragança tem 2243 vagas, mais 100 do que o ano passado na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. “Temos também um curso novo, que é fisioterapia, são vagas adicionais. Estas 2243 vagas que estamos a disponibilizar para o concurso nacional de acesso têm que ser disponibilizadas, mas parte delas serão ocupadas com alunos internacionais e alunos dos concursos especiais”, afirmou.