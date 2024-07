“Ir trabalhar para o Pavilhão do Conhecimento é um sonho tornado realidade”

Ivone Fachada, a directora executiva do Centro Ciência Viva de Bragança, foi escolhida para integrar a direcção da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, com sede em Lisboa. Começou as funções esta segunda-feira.

Com 45 anos, Ivone Fachada integrava o centro brigantino desde os seus 28, ou seja, desde que o espaço abriu, em 2007. Depois, em 2016, tornou-se directora.

Nascida em Mirandela, tendo rumado a Chaves aos sete anos e, depois, a Bragança, onde vivia desde os 18, Ivone Fachada é formada em Engenharia Florestal, tem mestrado em Gestão e Conservação da Natureza e, neste momento, é doutoranda na Universidade de Salamanca, na Formación en la Sociedad del Conocimiento.

Ivone Fachada, que deixa o centro com um sentimento de missão cumprida e com a firme certeza de que fica em boas mãos, disse, ao Jornal Nordeste, que o que está a viver é a realização de um sonho. Assume que se sente feliz pela mudança, tanto para a própria como para o Centro, e que o continuará a acompanhar de perto. Por cá deixa muito trabalho feito e por lá espera fazer tanto ou mais. É uma vida ao serviço da ciência.