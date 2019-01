Irmãos Moreiras vencem “Corrida à Geada”

Foi com temperaturas negativas que 184 atletas participaram, no sábado, na primeira “Corrida à Geada”, em Vinhais.

O número de participantes superou as expectativas do município de Vinhais, que organizou a prova, já que, inicialmente, tinha apontado para cerca de 150.

Em seniores, Lucinda Moreiras venceu os 10 km em femininos com o tempo de 36 minutos e 52 segundos. “É uma prova solidária e que seve para promover o atletismo”, disse a atleta do Grupo Desportivo de Bragança.

O pódio ficou completo com Eva Fernandes e Delmina Romão, ambas do Ginásio Clube de Bragança, na segunda e terceira posição, respectivamente.

No sector masculino, Ilídio Moreiras, atleta do Grupo Desportivo de Bragança, alcançou o primeiro lugar com tempo de 36 minutos e 1 segundo, seguido de Manuel Palmeiro (Ginásio Clube de Bragança) no segundo lugar e de Gabriel Afonso (Ginásio Clube de Bragança) no terceiro posto.

Nos escalões de formação, os atletas da casa dominaram com Luís Magno a vencer em infantis masculinos, Guilherme Guedes em Benjamins, Francisco Assunção triunfou em iniciados e Gonçalo Beato em sub-18.

Em femininos, Mariana Ramos do Ginásio Clube de Bragança arrecadou o primeiro lugar em benjamins femininos, Juliana Ramos (GCB) em iniciados e Bruna Fontoura em sub-18.

A “Corrida à Geada” contou com a organização do município de Vinhais em parceria com a Associação de Atletismo de Bragança.

Tratou-se de uma prova com quatro categorias: benjamins (250m), infantis (500m), iniciados e sub-18 (1000m), e sub-20, seniores e veteranos (10km), houve ainda uma caminhada de 3km.

A corrida teve uma vertente solidária com as receitas a revertem a favor da delegação de Vinhais da Cruz Vermelha.