Isabel Ferreira quer desenvolver interior através da nova secretaria de Estado

Isabel Ferreira quer dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos dois anos enquanto secretária de Estado. A brigantina foi a única secretária de Estado do distrito que se manteve no Governo, que tomou posse na passada quarta-feira, 30 de Abril. No entanto, a secretaria de Estado da Valorização do Interior foi extinta e agora passou a ser responsável pela pasta da secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Ainda assim, Isabel Ferreira garante que continuará a implementar medidas para desenvolver o interior, como o “incentivo à mobilidade de pessoas, à criação de emprego, à aposta na ciência e na inovação”, permitindo assim que estes territórios estejam “preparados para terem níveis de desenvolvimento socioeconómico”, atraindo e fixando Ângela Pais jovens, combatendo assim o despovoamento, Apesar da mudança de pasta, o gabinete vai manter-se no Brigantia Ecopark, em Bragança, visto que “não há nenhuma razão para mudar”, tendo em conta a “experiência positiva”. Com esta nova secretaria, Isabel Ferreira explicou ainda que esta nova secretaria tem como objectivo “garantir o desenvolvimento equilibrado, homogéneo e coeso de todas as regiões” e para que “haja uma convergência com menores indicadores para queles que são os indicadores desejáveis no contexto europeu”. “É fundamental que continuemos com políticas diferenciadas para estes territórios, alguns deles mais vulneráveis, com medidas desenhadas de acordo com o contexto específico e com programas adaptados a essas realidades”, afirmou. A brigantina mostrou-se ainda satisfeita por poder dar continuidade ao seu trabalho.

Presidente de Carrazeda critica extinção da secretaria

O presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães não entende a extinção da secretaria de Estado da Valorização do Interior. João Gonçalves disse que esta secretaria era “sinal de forte interesse” do Governo em “assumir os problemas do interior”, no entanto, critica esta decisão do Governo. “Acho lamentável e julgo que não terá explicação possível que uma das secretarias de Estado a desaparecer seja esta. Espero que na orgânica do Governo possa haver instrumentos para que isto não corresponda àquilo que me vai na alma", afirmou à Rádio Ansiães. O autarca defende que o Governo deve estar atento ao Interior e trabalhar para inverter a tendência de despovoamento.