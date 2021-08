Italiano desenvolve projecto sustentável em colégio de Bragança

Um jovem italiano esteve, durante cinco semanas, a implementar um projecto sustentável em Bragança. A iniciativa “Be Green” visa consciencializar as crianças para a sustentabilidade ambiental.

Giorgio Nardone, de 22 anos, natural de Roma, aceitou este desafio, que considera algo diferente do habitual e que lhe permitiu conhecer ideias e culturas diferentes. O jovem estudante da Universidade do Minho diz-se satisfeito com o projecto. “Foi uma coisa que sempre quis fazer porque nunca me dediquei a estas temáticas. Também porque não estou habituado a trabalhar com as crianças, foi algo que nunca pensei chegar a fazer na minha vida. O meu trabalho, é completamente diferente”, referiu o estudante universitário de Direito.

Também o desafio de experimentar o voluntariado foi um motivo que despertou interesse em Giorgio. “Foram cinco semanas, não foi muito, mas foi bom” salientou. Como principal objectivo do projecto, o jovem destaca a sensibilização das crianças com a realização de algumas atividades. “A escola tem muitos equipamentos, em especial o pinhal, o que fizemos foi limpá-lo. Outra coisa que fizemos foi aproveitar o facto de a escola ter o seu símbolo em plástico, para renová-lo com plástico reutilizado. Ajudou-me, sobretudo, a melhorar o contacto com as crianças. Espero ter ajudado a mudar a forma de pensar das neste aspecto”.

Giorgio destaca que os portugueses estão mais consciencializados para a temática do que os italianos. O jovem salienta a simpatia das pessoas. “Foram uma agradável surpresa, a partir do primeiro dia, fizeram como que sentisse que estava em casa, não só os professores como os mais novos. Como se fosse uma grande família, nunca vi isso numa escola. Não eram só colegas, mas amigos”.

A pandemia quase impossibilitou a viagem para Portugal, mas apesar do perigo que a covid-19 representa, sentiu--se sempre seguro e conseguiu cumprir as atividades que tinha planeado sem grandes transtornos.

A directora pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Elza Martins, mostrou- -se surpreendida com o convite para a participação nesta iniciativa. “Fomos contactados pela Universidade do Minho para entrar neste projecto. No princípio, fiquei muito reticente. Propuseram-nos dois voluntários e nós tínhamos que escolher a língua. Depois contactaram-nos a dizer que só podia ser um italiano, por causa da pandemia. Chegou cá, foi bem recebido e aprendeu rápido português. O jovem italiano visitou as cidades de Braga e do Porto, com chegada a Bragança no dia 29 de Junho, onde esteve até ao início de Agosto, em colaboração com a instituição escolar.