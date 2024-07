Já arrancou a oitava edição do Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança

Arrancou, no sábado, a oitava edição do Torneio Interfreguesias de Bragança. A competição, que visa o convívio entre as freguesias do concelho, conta com 28 freguesias a praticar futsal, nos diversos pavilhões e polidesportivos da região brigantina.

São quatro grupos, cada um constituído por sete freguesias, que jogam a fase de grupos, até ao dia 28 deste mês. Qualificam-se as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo e a final está agendada para o primeiro dia do mês de Agosto.

Paulo Xavier, presidente da Câmara Municipal de Bragança, destacou que o realmente importa é dinamizar o meio rural. “O intuito do Torneio Interfreguesias é promover o convívio entre freguesias irmãs, onde amizade tem de estar sempre no topo do troféu. É também verdade que ninguém gosta de perder, nem a feijões, mas o importante é dinamizar as aldeias, com bom senso, fair-play e amizade”, disse, assumindo estar “convicto que vai ser um excelente torneio desportivo, com muitos momentos de alegria e de lazer”. “É um torneio de festa”, destacou.

A União das Freguesias de Parada e Faílde foi equipa vencedora da edição anterior, conquistando pela primeira vez o troféu, com vitória na final frente à aldeia de Donai, com resultado de 5-2.

A bola começou a rolar no sábado, com os jogos dos quatro grupos a terem o pontapé de saída no Polidesportivo de Izeda, no Pavilhão de Parada, no Polidesportivo de Salsas e no Polidesportivo de França.

O oitavo Torneio Interfreguesias do Concelho de Bragança decorre até ao dia 1 de Agosto. A fase de grupos joga-se, maioritariamente, no meio rural e a partir dos quartos-de-final os jogos passam a ser no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, na cidade de Bragança.