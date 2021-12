Jardel garante vitória suada do Mirandela no terreno do Macedo

Foi um dérbi à antiga. Houve expulsões, ânimos exaltados, golo anulado e um único tiro certeiro a resolver o encontro.

O Mirandela somou um triunfo importante por 0-1 mas sofrido. Os alvinegros não tiveram tarefa fácil e o resultado, igual ao da primeira volta, foi bem melhor que a exibição perante um Macedo ousado e que dispôs de várias oportunidades de golo.

Mesmo só a jogar com dez a partir do segundo minuto, após a expulsão do guarda-redes Pedro Fernandes, uma decisão muito contestada pelos locais, pois, o guardião, fora da área, parece não fazer qualquer falta sobre Jardel, e com nove já no final do encontro, o Macedo foi a equipa que mais perto esteve do golo.

Na primeira metade, Pedro Miguel, João Silva e Danny deram que fazer à defesa alvinegra. Há ainda um golo anulado, aos 24’, a João Silva.

O único remate do Mirandela digno de registo surgiu apenas na segunda metade, aos 55’, através de Rui Pedro.

Aos 57’, Danny teve uma perdida tremenda. O avançado do Macedo isolou-se, rompeu na área, desmarcou-se do central Corunha mas falhou o alvo.

Mais certeiro foi Jardel. O goleador do Mirandela rematou forte de fora da área e bateu Diogo Gonçalves, aos 61 minutos.

O golo sofrido não abalou a equipa da casa que continuou a pressionar a defesa forasteira. Entretanto, Parini foi expulso aos 69’, depois de uma entrada forte sobre Kika, deixando o Mirandela a jogar também com dez.

O golo do Macedo esteve à vista aos 75’. João Loureiro tentou fazer o chapéu a Coelho, mas o corte providencial de Edu manteve a baliza dos alvinegros intacta.

Seguiu-se um remate perigoso de meia distância de Pedro Miguel, aos 80’, e de Gabriel Branco, aos 87’, com a bola a sair junto ao poste.

Já perto do final do encontro, Cláudio viu cartolina vermelha depois de uma falta feia sobre o guardião Coelho.

Um golo foi suficiente para o Mirandela amealhar três pontos. A equipa de Rafael Pinheiro termina, assim, o ano na liderança. Já o Macedo ainda não foi desta que quebrou a enguiço de dez jogos sem qualquer vitória, é último apenas com um ponto.

Reacções

Pedro Palhau – Técnico interino do Macedo

“É verdade que a expulsão condicionou, em tudo, a estratégia que trazíamos para este jogo, mas mesmo assim conseguimos ser superiores. Estivemos por cima do jogo, tivemos um golo, mas não me compete a mim discutir se estava ou não fora de jogo”

Rafael Pinheiro – Técnico do Mirandela

“Se houve alguém que atacou a baliza adversária foi o Macedo e eu disse-lhes que estávamos mais perto de perder o jogo do que de o empatar. Não fico contente pela nossa forma de jogar hoje mas eu disse-lhes que se para ganhar não podíamos jogar bonito, então era o que tinha de ser feito”.

Ficha de Jogo

Macedo 0 – Mirandela 1

Local: Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros

Árbitro: Bruno Costa (A.F. Angra do Heroísmo)

Assistentes: Jorge Pereira e José Silveira

Macedo

Pedro Fernandes, David Carvalho (Claúdio, 71’), Gonçalo Torres, Lotitto, Branco, Alex (Ruben Ferreira, 62’), Pedro Miguel, Kika (Cajo, 71’), Afonso (Diogo, 2’), Danny, (Loureiro, 62’), João Silva;

Treinador: Pedro Palhau

Mirandela

Coelho, Gianluca, Corunha, Edu, Rui Pedro, Diego Parini, Mário Borges (Carlos Ferreira, 58’), Musa, Jaílson (Diogo Moura, 68’), Enzo (Iê, 68’), Jardel (Bebé, 85’);

Treinador: Rafael Pinheiro

Ao intervalo: 0-0

Marcadores: 0-1 Jardel (61’);

Disciplina: amarelo a Kika (36’), Edu (45’+3), Musa (74’), Ruben (81’), Jardel (83’), Loureiro (90’+3); vermelho a Pedro Fernandes (2’), Diego Parini (69’), Claúdio (89’);