Javer Manzano vence em Miranda do Douro

Javer Manzano impôs-se a toda a concorrência e venceu a maratona de 60 quilómetros. O espanhol terminou a etapa com o tempo de 02h34m55s.

O pódio da classificação geral da maratona ficou completo com Carlos Alonso (Cansinos Bike) no segundo lugar e Miguel Perez (Trans Chema-Bolaños Auto) no terceiro.

Na meia-maratona, de 35 quilómetros, Gonçalo Beato (Vinhais Extreme) arrecadou o segundo triunfo consecutivo, depois da vitória na primeira prova, com a marca de 01h36m56s, e é líder em Juniores.

Daniel Fernandes (CC Macedo de Cavaleiros) alcançou a segunda posição e Sílvia Costa (CTM Vila Pouca de Aguiar) a terceira e lidera a taça na categoria de Master Femininos.

A terceira prova da Taça de XCM está marcada para o próximo domingo (dia 23), em Bragança, realiza-se pela primeira vez a Maratona do Butelo e das Casulas.

Classificação por categorias

Elite/Sub-23

1-João Cardoso (CTM Vila Pouca de Aguiar)

2-Nuno Pires (Monóptero Bikers)

3-Sérgio Garcia (BTT Boca de Fuego)

Master 30

1-Javer Manzano (Individual)

2-Miguel Perez (Trans Chema-Bolaños Auto)

3-Paulo Reis (5300 bikeshop restaurante o grelhador)

Master 35

1-Carlos Afonso (Cansinos Bike)

2-Roberto Pietro (Cansinos Bike)

3-Ovídio Linhas (Velo Clube)

Master 40

1-José Izquierdo (CD Románico)

2-Roberto Gonzalez (Ceadea)

3-Fernando Marton (Villarbikes Team)

Master 45

1-José Maria Sarda (Ceadea)

2-António Mendes (Ripenabike)

3-Acácio Costa (CTM Vula Pouca de Aguiar)

Master 50

1-Jorge Gil (Cansinos Bike)

2-Rui Carneiro (Team BTT Clube de Chaves)~

3-João Ferreira (Chaves)

Master 55

1-António Cunha (BTT Clube de Chaves)

2-Vítor Lopes (Individual)

3-Carlos Neto (CC Macedo de Cavaleiros)

Master 60

1-Fabian Rodriguez (Cansinos Bike Trans. Chema Bolaños)

2-Carlos Cunha (CC macedo de cavaleiros)

3-Manuel Fernandes (Valpaços Aventura Bike)

Cadetes

1-Francisco Sarmento (Vinhais Extreme)

2-Tiago Gonçalves (CC Macedo de Cavaleiros)

3-Francisco Assunção (Vinhais Extreme)

Juniores

1-Gonçalo Beato (Vinhais Extreme)

2-Daniel Furtado (CC Macedo de Cavaleiros)

3-Carlos Leonor (Monóptero Bikers)

Elite/Sub-23 feminina

1-Cátia Quitério (Monóptero Bikers)

Master feminina

1-Sílvia Costa (CTM Vila Pouca de Aguiar)

2-Cátia Vaz (5300 Bike Shop/Team Giant)

3-Diana Rodrigues (5300 Bike Shop/Team Giant)