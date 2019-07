Jerónimo de Sousa aponta Cachão e Azibo como retratos da falta de investimento público na região

No que diz respeito à agricultura, “uma actividade tão importante para esta região”, os défices traduzem-se, por exemplo, nas mais de 400 mil explorações destruídas, nos mais de 550 mil postos de trabalho que desapareceram: apesar de serem números que traduzem a realidade do país, o secretário-geral do PCP veio a Mirandela defender que falta investimento público em Trás-os-Montes.