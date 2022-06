João Almeida conquista título nacional de fundo em Mogadouro

João Almeida é o novo campeão nacional de fundo em elite. O ciclista, de 23 anos, conseguiu o feito no domingo, em Mogadouro.

O ciclista da UAE Team Emirates cortou a meta isolado, em 4h08m42, após ataque nos últimos quilómetros, onde o colega de equipa, Rui Oliveira, que terminou na quarta posição a 56 segundos, foi fundamental.

Foram muitas as movimentações desde muito cedo numa prova em que o trabalho de equipa foi determinante para o triunfo de João Almeida, numa fase inicial foi Ivo Oliveira a preparar o caminho para o triunfo, depois, na fase final da prova, Rui Oliveira abriu caminho para a consagração de João Almeida.

Ao longo dos 167,3 quilómetros de prova as mexidas na frente da corrida foram constantes. Tiago Machado (Rádio Popular-Paredes-Boavista) chegou a andar isolado, acabando por ser alcançado por Gaspar Gonçalves (Efapel Cycling), ainda antes da entrada no circuito de Mogadouro. Um circuito que trouxe uma verdadeira reviravolta na corrida.

Ivo Oliveira e José Neves (W52-FC Porto) chegaram a disputar a primeira posição e foi nos últimos dez quilómetros que tudo se começou a definir. João Almeida e Rui Oliveira alcançaram a frente da corrida, acompanhados de Tiago Antunes (Efapel Cycling), que terminou no segundo lugar, e Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor), terceiro classificado.

O ataque final de João Almeida aconteceu nos últimos cinco quilómetros. O ciclista da UAE Team Emirates embalou para a vitória, cortando a meta isolado.

Este é o primeiro título nacional de fundo de João Almeida, que já tinha sido campeão em sub-23 (2019) e em juniores (2016). O ciclista regressou às competições em Mogadouro, depois de um mês sem competir devido à covid-19 que o obrigou a abandonar a Volta a Itália.

Almeida atribuiu o mérito ao colectivo e destacou o trabalho dos irmãos Rui e Ivo Oliveira. "Correu muito bem, no fundo foi uma vitória de equipa. Estivemos os três muito bem, estivemos sempre presentes nas fugas e tenho esta vitória graças ao Rui e ao Ivo que trabalharam muito”.

Numa prova com muitas movimentações, João Almeida usou a frieza que o caracteriza para cortar a meta na primeira posição e depois de um percurso difícil, como salientou. “Era um percurso mais difícil, ao contrário do ano passado, e por isso foi possível fazer diferenças. Estou muito contente com esta vitória e vai ser muito bom representar as cores de Portugal lá fora”.

Mogadouro foi a capital do ciclismo

Os Campeonatos Nacionais de Estrada começaram na sexta-feira, em Mogadouro, com a prova de contrarrelógio. No sector masculino, Rafael Reis (Glassdrive/Q8/Anicolor) foi o mais veloz ao completar os 33,6 quilómetros de prova em 40m23s, o que lhe valeu o título nacional.

O pódio ficou completo com Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) na segunda posição, a 29 segundos do primeiro classificado, e com João Almeida (UAE Team Emirates) no terceiro lugar, a 41 segundos do vencedor.

Em femininos, num percurso de 21,5 quilómetros, Daniela Campos (Bizkaia-Durango) foi a mais forte e sagrou-se bicampeã nacional de contrarrelógio. A ciclista algarvia terminou a prova em 32m35s. Na segunda posição ficou a colega de equipa Beatriz Pereira. O pódio fechou com Ana Caramelo (Kiwi Atlantico Louriña) no terceiro lugar.

Em sub-23 o grande vencedor foi tendo Pedro Andrade (Efapel Cycling).

No sábado foi dia de apurar os campeões nacionais de fundo femininos e em sub-23.

Daniela Campos fez o pleno. A ciclista da Bizkaia-Durango conquistou o título nacional de fundo em elite, depois de ter conseguido o mesmo no contrarrelógio.

A ciclista impôs-se às atletas Sofia Gomes (Massi Tactic) e Daniela Pereira (Kiwi Atlantico Louriña), que completaram o pódio, e venceu ao sprint. “É muito bom conseguir estes dois títulos, após tantos percalços que tive desde o início da época até agora”, disse Daniela Campos.

À semelhança da prova de fundo em femininos, também em sub-23 a vitória foi decidida ao sprint. Afonso Eulálio (Glassdrive/Q8/Anicolor) bateu toda a concorrência e corto a meta na primeira posição, depois de um percurso de 132,2 quilómetros. “A corrida foi muito dura, como eu gosto. Também um pouco caótica, com muitos ataques. Com o passar dos quilómetros acabei por sentir-me melhor e ataquei. Não há palavras para descrever o que sinto”, disse Afonso Eulálio.

Já em paraciclismo, Hélder Máximo (360 Bike/Trail/Mundimat/CCA Paio Pires) conquistou o título mais disputado, o paraciclista impôs-se na classe C5.