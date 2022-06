João Almeida, Ivo Oliveira, Rui Oliveira e Daniel Viegas confirmados para Mogadouro

As primeiras pedaladas do Campeonato Nacional de Estrada são dadas na sexta-feira, dia 24, com a atribuição dos títulos nacionais de contrarrelógio individual, nas categorias de elite (masculinos e femininos), sub-23 masculinos e paraciclismo.

As provas de fundo estão marcadas para sábado e domingo. Para sábado está agendada a competição feminina (elite, juniores, masters 30, masters 40 e masters 50), com início às 09h30. À tarde realiza-se a prova de fundo para os sub-23.

No domingo, o dia começa com o Campeonato Nacional de Fundo de Paraciclismo, às 09h00, e às 11h30 começa a prova mais esperada, a de elite, que vaio ter 167,5 quilómetros.

Entre os ciclistas do pelotão nacional destaque para participação do brigantino Ricardo Vilela (W52-FC Porto) em elite e de Vítor Carvalho (Glassdrive-Q8) em paraciclismo.

Confirmadas, segundo o site da Federação Portuguesa de Ciclismo, estão também as presenças de ciclistas portugueses que representam equipas estrangeiras. Já estão inscritos João Almeida (UAE -Team Emirates), Ivo Oliveira (UAE -Team Emirates), Rui Oliveira (UAE -Team Emirates) e Daniel Viegas (Eolo-Kometa Cycling Team).