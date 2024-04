João Cancelinha alcançou pódios no arranque da temporada em Abrantes

O piloto brigantino conseguiu pódios nas primeiras provas do Campeonato Nacional de Supermoto 2024, que decorreu no Kartódromo de Abrantes, no domingo, no distrito de Santarém, onde João Cancelinha competiu nas classes de MiniSupermoto e no Troféu R12.

No Troféu Nacional R12, o piloto conseguiu finalizar na terceira posição, superado apenas por Alexandre Cabá, que venceu, e por Alexandre Canarias, que terminou na segunda posição.

Em MiniSupermoto, na Classe Infantil e Classe C, João Cancelinha conseguiu terminar na P2.

O jovem piloto referiu que foi uma nova aventura e ficou satisfeito com a prestação que apresentou no início de época.“Foi uma nova experiência, com a temperatura a rondar os 30ºC e com várias corridas. Infelizmente, nos treinos livres, logo na primeira volta tive uma queda e não fiz cronometrados. Acabei por partir no último da grelha em MiniSupermoto e em R12 parti da P5. Foi um dia duro, com a alta temperatura e com as saídas seguidas, mas estou orgulhoso dos meus troféus”, vincou.

Na pré-temporada, João Cancelinha já tinha vencido no VF Challenge Moto Race em 65cc e conquistou também o segundo lugar em 160cc, no Circuito de Outeiro de Rei, que se localiza na província de Lugo, em Espanha.