João Cancelinha quarto classificado no Circuito Internacional de Santo André

João Cancelinha, jovem piloto de Bragança, participou, no passado domingo, na terceira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, em Minimotos 4.2, no Kartódromo Internacional de Santo André, que também recebeu a quarta etapa da Copa Ibérica ETG.

Em ambas as provas, Cancelinha conseguiu o quarto lugar e manteve a terceira posição da geral do Campeonato Nacional de Minivelocidade. “Sei que consigo melhor e vou trabalhar nesse sentido pois cortei a meta a milésimas do terceiro lugar no nacional”, disse.

Foi um dia especial para o piloto, de apenas nove anos, já fez precisamente um ano que se iniciou no motociclismo.