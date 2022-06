João Geraldo vence Liga Francesa de Ténis de Mesa pela segunda época consecutiva

O Loups d´Angers do mirandelense João Geraldo garantiu a conquista do bicampeonato na última jornada da Liga Francesa de ténis de mesa e e beneficiou da derrota do Caen.

O mesatenista, de 26 anos, não esconde a satisfação por ficar na história da conquista dos dois únicos títulos do clube gaulês. “Só vem reafirmar aquilo que fizemos o ano passado, se bem que agora foi diferente, porque, em 2021, fomos campeões a duas jornadas do fim e agora foi mais excitante e inesperado, com um sabor igualmente especial”, disse em entrevista à Rádio Terra Quente.

João Geraldo, que tem mais um ano de contrato com a formação francesa, não esconde a vontade de chegar ao tricampeonato, mas reconhece que o objectivo vai ser difícil de concretizar. “Vai ser uma Liga ligeiramente mais forte, porque as equipas estão a contratar um jogador número 1, ou seja, os que eram este ano número 1 passam a número 2, o que faz dessas equipas mais fortes, enquanto nós vamos manter a mesma equipa, pelo que ganhar o campeonato vai ser claramente muito mais difícil, mas por outro lado é muito mais desafiante e é bom para a minha evolução”, afirmou o mesatenista.

A nível individual, Geraldo, número 41 do mundo, quer continuar a subir no ranking mundial. “Vou continuar a jogar as provas internacionais que houver e fazer bons resultados para ir subindo na tabela, visto que estou muito próximo de entrar no Top 40, o próximo objectivo será esse, mas sempre com os pés bem assentes na terra”.

João Geraldo representa o Loups d´Angers desde 2018 e este ano, tal como em 2021, voltou a ser o jogador com melhor score na sua equipa. O jogador ficou ainda no top 3 dos atletas com melhor prestação individual na competição gaulesa.

Entretanto, Geraldo prepara-se para representar Portugal nos Jogos do Mediterrâneo que vão decorrer, em Oran, na Argélia, de 25 de Junho a 5 de Julho.