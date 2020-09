João Loureiro reforça defesa do Macedo

Nas redes sociais, o defesa brasileiro já mostrou ambição e vontade de ajudar o emblema macedense a vencer.

“É uma honra estar neste projecto ambicioso e poder representar este histórico clube do distrito de Bragança. Feliz pelo convite e confiança no meu trabalho. Tudo farei para ajudar o clube a atingir seus objectivos de voltar aos lugares que merece com a mesma entrega e o profissionalismo de sempre”, escreveu João Loureiro na sua página pessoal no facebook.

O jogador brasileiro chegou a Portugal na temporada 2013/2014 para jogar no S.C. Mirandela, que representou ao longo de seis épocas, passando ainda pelo Águias do Moradal, G.D. Bragança e Condeixa.