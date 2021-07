João Loureiro renova por mais uma época

João Loureiro conta no seu currículo com passagens pelo S.C. Mirandela, clube que representou quando se estreou no futebol português em 2013/2014 e onde jogou seis épocas, Águias do Moradal e Condeixa.

O plantel do C.A. Macedo de Cavaleiros conta para já com 12 jogadores, dez contratações e duas renovações.

A pré-época da equipa macedense tem início agendado para o próximo domingo, dia 18 de Julho.